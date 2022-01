Tischtennis: Mannschafts-WM wie geplant im April

In Chengdu findet erstmals eine Mannschafts-WM statt, zuletzt wurde das Event 2008 in China (Guangzhou) durchgeführt. Bei der Team-WM 2018 in Halmstad/Schweden hatte das deutsche Team um Timo Boll (Düsseldorf) nach einer Finalniederlage gegen China Silber geholt. Wegen der Corona-Pandemie wird es in Chengdu eine geschlossene „Blase“ geben.