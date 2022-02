Tischtennis-Star Timo Boll zum 17. Mal "Tischtennisspieler des Jahres"

Bolls erneut zahlreiche Erfolge im Vorjahr schätzten die Umfrageteilnehmer in der Summe offenkundig höher ein als Ovtcharovs insgesamt schon zweite Einzelmedaille bei Olympia. Boll gewann außer Team-Silber in Tokio im Rekordalter von über 40 Jahren im Sommer zunächst in Warschau auch seinen achten EM-Titel im Einzel und im Herbst in Houston/Texas trotz eines Bauchmuskelanrisses durch Bronze seine zweite WM-Medaille im Einzel.