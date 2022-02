Halbfinal-Aus für Boll und Franziska beim Europe Top 16 - Han verliert im Finale

Tischtennis-Rekordeuropameister Timo Boll hat seinen achten Triumph beim Europe Top 16 verpasst. In der Neuauflage des WM-Halbfinals vom vergangenen November in Houston unterlag der 40-Jährige von Borussia Düsseldorf in der Vorschlussrunde erneut dem Schweden Truls Möregardh (20) mit 1:4.