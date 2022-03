Grand Smash: Rekordprämien für Boll kein Traditionsersatz

In der WTT-Struktur bilden die Grand Smashes die Spitze eines mehrstufigen Pyramiden-Systems. Die Nachfolge-Serie der früheren World Tour verschärft aufgrund ihrer aufgeblähten Events auf allen Ebenen die ohnehin schon großen Terminnöte in der Sportart. In Singapur stehen die Sieger erst nach zehn Tagen fest, die Einzel-WM 2021 in Houston/Texas dauerte lediglich sieben Tage.