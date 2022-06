Ovtcharov "mega happy" über erfolgreiches Comeback in Peru

Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov (33) hat beim WTT-Contender in Lima ein erfolgreiches Comeback in der Tischtennis-Weltelite gegeben. Nach achtmonatiger Verletzungspause wegen einer Knöchel-OP erreichte der Olympiadritte das Finale in Peru, in dem es am Sonntag zum deutschen Duell mit Dang Qiu kommt.