Pläne für „Tischtennis-Finals“ ab 2024 in Erfurt

Das DTTB-Projekt ist angelehnt an Vorbildveranstaltungen wie die zuletzt am vergangenen Wochenende in Berlin ausgerichtete Multi-DM „Die Finals“ oder die bevorstehenden „European Championships“ im August in München jeweils mit Titelkämpfen mehrerer Olympia-Sportarten. Sollten die „Deutschen Tischtennis-Finals“ eine erfolgreiche Premiere feiern können, erwägen die Organisatoren auch schon die Erweiterung des Programms durch die Aufnahme von Wettbewerben im Para-Tischtennis oder der populären mini-Meisterschaften.