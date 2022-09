Lockdown vor Tischtennis-WM in China: DTTB sieht „schlüssige Konzepte“

Trotz des verlängerten Corona-Lockdowns in Chengdu laufen beim Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) die Vorbereitungen auf die Mannschafts-WM ab Monatsende in der chinesischen Millionenstadt wie geplant weiter. „Unseren Informationen zufolge ist der Bezirk in Chengdu, in dem die Halle und Hotels liegen, nicht von dem Lockdown betroffen“, sagte DTTB-Sportdirektor Richard Prause auf SID-Anfrage: „Die Konzepte der Organisatoren zur Vermeidung von Infektionen wirken auch sehr schlüssig.“