Letzter Titel 1989: DTTB holt WM-Medaillen Nummer 55 und 56

Den ersten WM-Titel für Deutschland gewannen 1929 Erika Metzger und Mona Rüster bei den Titelkämpfen in Budapest. Danach triumphierte die deutsche Damen-Mannschaft 1934 in Paris. Fünf Jahre später in Kairo holten die DTTB-Damen im Team-Wettbewerb und im Doppel durch Hilde Bussmann und die gebürtige Österreicherin Trude Pritzi zwei weitere WM-Goldmedaillen.