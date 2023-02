Tischtennis-Zoff! Nach Kritik von Ovtcharov - Bundesliga kritisiert Tischtennis-Star scharf

Die Liga sprach in einer Stellungnahme von „diffamierenden Behauptungen“ gegen Aufsichtsratschef Andreas Preuß, der zugleich als Manager für Neu-Ulms Ligakonkurrenten Borussia Düsseldorf tätig ist.

Die "völlig abwegigen und ohne jeden Beweis vorgebrachten Behauptungen" über einen angeblichen Interessenkonflikt oder gar eine persönliche Vorteilsnahme durch Preuß seien "besonders befremdlich", so die TTBL.

Ovtcharov deutet Abschied aus Tischtennis-Bundesliga an

Ovtcharov hatte am Montagabend auf Instagram seinen Abschied aus der TTBL angedeutet. Wenige Stunden zuvor hatte der 34-Jährige in einem Posting zudem die Liga scharf angegriffen, diese Kritik löschte Ovtcharov jedoch später wieder.

Man nehme die Löschung des Beitrags zur Kenntnis, „nichtsdestotrotz hat Dimitrij Ovtcharov hier in völlig haltloser Weise Dinge in die Welt gesetzt, die auch dem Ansehen unserer Organisation Schaden zufügen kann“, so die Liga.