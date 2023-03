DTTB meldet Ovtcharovs Neu-Ulm für Champions League

Das Retorten-Team um Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov kann in der neuen Champions-League-Saison laut einem Präsidiumsentscheid des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) nach seinem Verzicht auf eine neue Erstliga-Lizenz nach derzeitigem Stand als erste Mannschaft ohne Bindung an ein nationales Ligasystem in einem europäischen Vereinswettbewerb antreten.

Neu-Ulm zieht meldet nicht für Bundesliga

Neu-Ulm hatte sich nach seiner Gründung 2019 ohne jegliche Qualifikationen per Wildcards zunächst in die Bundesliga und zwei Jahre später auch in die Champions League eingekauft. Der Europa-Verband knüpft die Teilnahme von Klubs an der Königsklasse alleine an die Champion-League-Ergebnisse der vergangenen drei Jahre und nicht auch an eine Teilnahme an einem nationalen Spielbetrieb.