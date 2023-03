Tischtennis-Weltverband unterstützt IOC-Beschluss

Der Tischtennis-Weltverband ITTF unterstützt den umstrittenen IOC-Beschluss in der Russland-Frage. Wie der Verband mitteilte, sei sich die ITTF „des potenziellen Dialogs, den der Sport hervorrufen kann, sehr bewusst“.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) empfiehlt seinen Sportverbänden, trotz des Krieges in der Ukraine russische und belarussische Athleten wieder zu internationalen Wettkämpfen zuzulassen.

Die ITTF werde die empfohlenen Teilnahmebedingungen nun prüfen und sich mit anderen Verbänden beraten, "um offizielle Richtlinien zu erstellen, die ausdrückliche Teilnahmebedingungen für Spieler und Betreuer mit russischem oder belarussischem Pass enthalten". Spieler könnten frühestens im Mai wieder an einem Event teilnehmen. An der Weltmeisterschaft in Durban (22. bis 28. Mai) werden Spieler mit russischem oder weißrussischem Pass noch nicht teilnehmen, da die Qualifikation bereits abgeschlossen ist.