Pokal-Sensation: Rekordgewinner scheitert spektakulär

Auch Tischtennis-Star Fan Zhendong konnte die Pleite nicht verhindern: Für den deutschen Rekordmeister- und Pokalsieger Borussia Düsseldorf ist die Pokalsaison völlig überraschend schon nach dem Auftakt beendet – und die erste Titelchance dahin. Der Topfavorit verlor sein Achtelfinale am Samstag gegen die TTF Liebherr Ochsenhausen mit 1:3. Fan unterlag dabei im entscheidenden Einzel dem Japaner Shunsuke Togami mit 2:3.
Rekordmeister scheitert sensationell
Zuvor hatte der chinesische Olympiasieger gegen Darius Movileanu (3:1) für den einzigen Punkt der Düsseldorfer beim „Grand Opening“ der Pokalsaison in Nürnberg gesorgt.
Düsseldorf verpasst Pokal Final4
Ochsenhausen war ein denkbar schweres Los zum Auftakt, in der Bundesliga ebenfalls noch ungeschlagen, das Ergebnis ist dennoch höchst enttäuschend für Düsseldorf. Der Klub muss damit weiter auf seinen 19. Pokalsieg warten, auf eine Teilnahme am Final4 wartet die Borussia seit der Saison 2023/2024.
Düsseldorfs Ziel nach zwei Jahren ohne Titel war eigentlich eine Triple-Saison – dabei sollte nicht zuletzt die Verpflichtung Fans helfen. Der 29-Jährige war zur neuen Spielzeit vom Triple-Sieger 1. FC Saarbrücken-TT gekommen.
Der Pokalauftakt findet an diesem Wochenende erstmals in einem neuen Format statt: Alle Achtel- und Viertelfinals werden in Nürnberg gebündelt ausgetragen. Die Sieger der Viertelfinals am Sonntag (ab 11.00 Uhr/Dyn) lösen die Tickets zum Pokal Final4 Anfang Januar.