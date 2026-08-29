Pokal-Sensation: Rekordgewinner scheitert spektakulär

SID 29.08.2026 • 14:42 Uhr Borussia Düsseldorf ist im Tischtennis normalerweise das, was der FC Bayern im Fußball ist. Der Topfavorit erlebt im Pokal jedoch eine völlig überraschende Pleite.

Auch Tischtennis-Star Fan Zhendong konnte die Pleite nicht verhindern: Für den deutschen Rekordmeister- und Pokalsieger Borussia Düsseldorf ist die Pokalsaison völlig überraschend schon nach dem Auftakt beendet – und die erste Titelchance dahin. Der Topfavorit verlor sein Achtelfinale am Samstag gegen die TTF Liebherr Ochsenhausen mit 1:3. Fan unterlag dabei im entscheidenden Einzel dem Japaner Shunsuke Togami mit 2:3.

Zuvor hatte der chinesische Olympiasieger gegen Darius Movileanu (3:1) für den einzigen Punkt der Düsseldorfer beim „Grand Opening“ der Pokalsaison in Nürnberg gesorgt.

Düsseldorf verpasst Pokal Final4

Ochsenhausen war ein denkbar schweres Los zum Auftakt, in der Bundesliga ebenfalls noch ungeschlagen, das Ergebnis ist dennoch höchst enttäuschend für Düsseldorf. Der Klub muss damit weiter auf seinen 19. Pokalsieg warten, auf eine Teilnahme am Final4 wartet die Borussia seit der Saison 2023/2024.

Düsseldorfs Ziel nach zwei Jahren ohne Titel war eigentlich eine Triple-Saison – dabei sollte nicht zuletzt die Verpflichtung Fans helfen. Der 29-Jährige war zur neuen Spielzeit vom Triple-Sieger 1. FC Saarbrücken-TT gekommen.