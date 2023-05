Tischtennis: Auch Düsseldorf mit Matchball für Finaleinzug

Die Rheinländer feierten im ersten Halbfinale der Best-of-three-Serie beim Post SV Mühlhausen trotz des erneuten Ausfalls ihres verletzten WM-Dritten Timo Boll einen 3:0-Erfolg. Durch einen weiteren Sieg am Donnerstag (19.00) in eigener Halle kann der Titelverteidiger seine abermalige Finalteilnahme perfekt machen.

Die zweite Begegnung findet am Freitag (19.00 Uhr) in Biberach statt. Das Endspiel ist als Bestandteil der Multisport-DM „Die Finals 2023″ in Düsseldorf am 9. Juli (Sonntag) angesetzt.