Tischtennis: Saarbrücken folgt Düsseldorf ins DM-Finale

Der 1. FC Saarbrücken spielt nach dem Titel in der Champions League auch um die deutsche Tischtennis-Meisterschaft - und wieder ist Rekordchampion Borussia Düsseldorf der Finalgegner. Die Saarländer setzten sich im Play-off-Halbfinale gegen TTF Liebherr Ochsenhausen mit 2:1 Siegen durch. Die entscheidende Begegnung am Sonntag ging mit 3:1 an das Team um Nationalspieler Patrick Franziska.