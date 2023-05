Tischtennis-WM: Elfter Durchmarsch für China

Chinas Tischtennis-Asse haben bei den Einzel-Weltmeisterschaften in Durban einmal mehr alle fünf Titel gewonnen. Den Schlusspunkt setzten die Weltranglistenersten Fan Zhendong und Sun Yingsha in den beiden rein chinesischen Einzelfinals. Als bislang letzter nicht-chinesischer Spieler hatte der Österreicher Werner Schlager bei der WM 2003 in Paris Einzelgold gewonnen.