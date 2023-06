Trauer um Tischtennis-Ikone! Schöler im Alter von 90 Jahren gestorben

Die Tischtennis-Welt trauert um Diane Schöler. Die Grande Dame ihres Sports starb am 19. Juni im Alter von 90 Jahren, wie der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) am Dienstag mitteilte. Schöler, Ehefrau des ehemaligen Spitzenspielers Eberhard Schöler, war die älteste lebende Tischtennis-Weltmeisterin gewesen.

"So, wie sie als Sportlerin und Weltmeisterin an der Seite ihrer Schwester Rosalind immer gekämpft hat – selbstbeherrscht und gelassen auch in der Niederlage – genau so hat sich Diane auch im Bewusstsein ihrer schweren Krankheit verhalten. Eberhard und ihre Kinder Cindy und Christian waren bei ihr, als sie den letzten Kampf verlor", sagte DTTB-Ehrenpräsident Hans Wilhelm Gäb: "In Erinnerung bleiben wird sie als eine leichtfüßige und elegante Meisterin unseres Sports und als eine Persönlichkeit, die auch im DTTB-Dress unserer Sache Ehre machte."