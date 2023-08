Tischtennis: Vorfreude auf neue Streaming-Ära

Trotz Skepsis in der Tischtennis-Szene aufgrund der Einführung von Bezahlschranken für Bundesliga-Liveübertragungen hält die TTBL-Führung die Rechtevergabe an das Kölner Streamingportal Dyn für wegweisend.

„Ich sehe das als eine Riesenchance“, sagte TTBL-Aufsichtsratschef Andreas Preuß von Meister Borussia Dortmund in einer Medienrunde der Rheinländer kurz vor Saisonstart: „Meiner Ansicht nach kann Tischtennis in dieser Konstellation als Sportart nur gewinnen.“

Der Wechsel der TTBL von kostenfreien Übertragungen im Internet zum Start-up des früheren DFL-Bosses Christian Seifert ist nach Ansicht von Düsseldorfs Manager überfällig gewesen: "Wir müssen uns in einer Zeit mit Social Media und völlig veränderter Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen verjüngen. Bisher haben wir steinzeitlich geschlafen und unter der Woche gar nicht stattgefunden, deswegen ist es jetzt das richtige und zeitgemäße Modell. Wir machen einen Riesenschritt."

Ab Freitag überträgt Dyn alle Spiele der deutschen Eliteklasse live. Erstmals finden dafür Begegnungen regelmäßig an Wochentagen statt. Jedes Match hat entgegen der zuletzt überwiegend zeitgleichen Ansetzung von Spielen eine exklusive Anfangszeit.

Entscheidung in „Vielspieler-Affäre“

Entscheidung in „Vielspieler-Affäre“

Olympia? So ist der Stand bei Boll

Olympia? So ist der Stand bei Boll

Düsseldorfs Idol Timo Boll verspricht sich vom Anbruch der neuen Medienzeitrechnung in seinem Sport positive Impulse für das Tischtennis.

„Man kann nicht mehr davon ausgehen, dass man alles kostenlos und frei empfangbar bekommt. Aber auch wenn es am Anfang nicht so einfach wird und wir mit unseren Vereinen wohl einiges an Überzeugungsarbeit bei unseren Fans leisten müssen, haben wir jetzt einige Möglichkeiten mehr, unseren Sport professioneller zu gestalten und zu präsentieren. Dadurch können und wollen wir weiter wachsen“, sagte der EM-Rekordchampion dem SID.