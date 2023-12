Tischtennis: Weihnachten? Boll improvisiert - "Nicht so begeistert"

Der EM-Rekordsieger tritt direkt nach dem Fest am 27. Dezember (Mittwoch) mit dem deutschen Meister Borussia Düsseldorf im ausgelagerten Bundesliga-Heimspiel in Hamburg gegen Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken um die Halbzeitmeisterschaft an und kann deshalb nicht gemütlich mit Ehefrau Rodelia und Tochter Zoe unterm Tannenbaum feiern.