Düsseldorf holt DTTB-Pokal

Borussia Düsseldorf hat zum 28. Mal den DTTB-Pokal gewonnen. Das Team um Tischtennis-Rekordeuropameister Timo Boll besiegte am Sonntag beim Final Four in Neu-Ulm zunächst im Halbfinale den ASV Grünwettersbach mit 3:1 und ließ dann im Endspiel dem Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken beim 3:0-Erfolg keine Chance.