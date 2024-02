DTTB-Schreck Taiwan verpasst WM-Finale

Der Siegeszug von Deutschlands Viertelfinal-Bezwinger Taiwan bei der Tischtennis-Mannschafts-WM im südkoreanischen Busan ist vor dem Endspiel gestoppt worden. Einen Tag nach ihrem 3:0-Coup gegen die deutschen Olympia- und WM-Zweiten scheiterten die Asiaten im Halbfinale mit 1:3 an Frankreich.

Gegner der Equipe tricolore im Endspiel am Sonntag (12.00 Uhr) ist erwartungsgemäß Titelverteidiger und Rekordsieger China (3:2 gegen Südkorea). Den Frauen-Titel holte das Reich der Mitte unterdessen bereits durch ein 3:2 gegen Japan.

Frankreichs Männer stehen erstmals seit 27 Jahren wieder in einem WM-Finale. Gegen Taiwan holten der erst 17 Jahre alte Weltranglistensechste Felix Lebrun mit zwei Siegen und Bundesliga-Routinier Simon Gauzy von den TTF Liebherr Ochsenhausen die Punkte für die Olympia-Gastgeber. Da auch Frankreichs Frauen durch ein 3:2 im Viertelfinale gegen die deutschen Europameisterinnen Bronze holten, sind die französischen Teams wie zuletzt Deutschland vor zwei Jahren in Chengdu als einzige Nation aus Europa in den Medaillenrängen beider Wettbewerbe vertreten.