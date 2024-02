Gäb zieht sich nach 45 Jahren aus dem DTTB-Präsidium zurück

Hans Wilhelm Gäb, Ehrenpräsident des Deutschen Tischtennis-Bundes, zieht sich nach 45 Jahren aus der operativen Arbeit für den DTTB zurück. Der ehemalige Automobilkonzern-Lenker und Chef der Deutschen Sporthilfe, der am 31. März 88 Jahre alt wird, informierte über diese Entscheidung am Montag in einem persönlichen Brief, wie der Verband mitteilte.