Team-WM: DTTB-Frauen gewinnen im Schnelldurchgang

Die deutschen Tischtennis-Frauen haben bei der Team-WM in Südkorea auch ihr zweites Gruppenspiel gewonnen. Das Team um Vize-Europameisterin Nina Mittelham bezwang Mexiko in Busan mit 3:0. Mittelham, Xiaona Shan und die erstmals in Busan eingesetzte 17-jährige Annett Kaufmann brauchten lediglich 75 Minuten, um nach dem 3:1 gegen Polen am Freitag den nächsten Erfolg einzufahren.