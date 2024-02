Tischtennis: Deutsche Frauen gegen Schweden oder Slowakei

Die deutschen Tischtennisspielerinnen treffen im Achtelfinale der Team-WM in Busan/Südkorea auf Schweden oder die Slowakei. Das ergab die Auslosung am Dienstag, die beiden möglichen Gegner müssen am Mittwochmorgen zunächst in der Zwischenrunde gegeneinander antreten. Die DTTB-Frauen hatten sich als ungeschlagener Gruppensieger direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Die Slowakei war schon in der Gruppe deutscher Gegner.