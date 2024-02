Tischtennis: Düsseldorf im CL-Halbfinale gegen Wien

Der deutsche Tischtennis-Star Timo Boll und Meister Borussia Düsseldorf haben für die Champions-League-Endrunde an Ostern (31. März/1. April) in Saarbrücken ihren Wunschgegner zugelost bekommen. Die Rekordsieger und Vorjahresfinalisten treffen auf den österreichischen Außenseiter TT Wiener Neustadt. Den zweiten Endspielteilnehmer ermitteln Titelverteidiger und Gastgeber 1. FC Saarbrücken sowie der letztmals antretende Bundesliga-Aussteiger TTC Neu-Ulm.

Boll und Co. greifen an der Saar nach ihrem siebten Triumph in der Königsklasse. Im Erfolgsfall würde der deutsche Meister schon seinen zweiten Titel der Saison feiern, nachdem die Rheinländer zu Jahresbeginn bereits den deutschen Pokal gewonnen hatten.