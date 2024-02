Tischtennis-WM: Chinas sechster Doppeltriumph perfekt

Zugleich machten die Rekordgewinner um Topstar Ma Long durch ihren insgesamt 23. Titelgewinn Chinas sechsten Doppeltriumph in Serie perfekt. Die Frauen hatten am Samstag durch ein 3:2 gegen Japan ihren Titel erfolgreich verteidigt.

Frankreich hatte sein erstes WM-Finale seit 27 Jahren durch einen 3:1-Erfolg in der Vorschlussrunde gegen Taiwan, das im Viertelfinale mit 3:0 zu Deutschlands Stolperstein geworden war, erreicht. China setzte sich im Semifinale mit 3:2 gegen die Gastgeber durch. Bei den Frauen ging Bronze an Hongkong sowie ebenfalls an Frankreich, das sich in der Runde der besten Acht gegen Europameister Deutschland (3:2) behauptet hatte.