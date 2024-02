Tischtennis-WM: Dritter Sieg für Ovtcharov und Co.

Ovtcharov (35), nach der kurzfristigen Absage von Rekordeuropameister Timo Boll der erfahrenste Spieler im Team, ist noch auf der Suche nach der Feinabstimmung. Vor dem Hinflug war sein Gepäck inklusive seiner Schläger gestohlen worden, in Busan feilt er noch am Griff seiner Ersatzhölzer. "Das hat man alles im Kopf, und wenn du dann zwei Bälle nicht triffst, bekommst du direkt etwas Kopfkino und fängst an, noch schlechter zu spielen. So war ich gegen Kirill im Kopf schon sehr schnell sehr negativ", sagte Ovtcharov.