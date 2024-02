Tischtennis: Zwölf Vereine beantragen Bundesliga-Lizenz

Zehn der aktuell elf Klubs der Tischtennis Bundesliga (TTBL) haben fristgerecht ihre Lizenzbewerbung für die Saison 2024/25 eingereicht. Ausgenommen ist der 1. FSV Mainz 05, der in der vergangenen Woche den freiwilligen Rückzug kommuniziert hatte und damit in der kommenden Spielzeit in der zweiten Liga antreten wird. Weitere Absteiger wird es nicht geben, bestätigte die TTBL am Mittwoch.