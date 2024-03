Erfolgreiches Boll-Comeback nach Augenentzündung

Boll genoss seinen starken Auftritt inklusive Wende nach Satzrückstand kommentarlos in der Kabine der Bremer Halle. Dafür zog Gerassimenko unterdessen einen vielsagenden Vergleich zwischen seinem Bezwinger und seinen deutschen WM-Gegnern: „Timo findet jedes Mal eine Antwort“, meinte der Werder-Star vielsagend am Dyn -Mikrofon.

Auch Düsseldorfs Cheftrainer Danny Heister zollte Boll große Anerkennung für das gelungene Comeback. "Er hat einfach in den richtigen Momenten genau die richtigen Bälle gespielt – und das gegen einen Spieler, der in Korea noch Leute wie Ovtcharov und Qiu bezwungen hat", meinte der niederländische Erfolgscoach und fügte hinzu: "Das war eine super Leistung. Timo hat wieder gezeigt, was er kann."

Für Boll war Bremen eine gelungene Standortbestimmung vor dem wegweisenden Grand-Smash-Turnier in der kommenden Woche in Singapur. Beim 1,5-Millionen-Dollar-Turnier in Asien will der ehemalige Weltranglistenerste seine Olympia-Ambitionen durch ein erneut starkes Ergebnis unterstreichen.