Saarbrücken in Play-offs: Franziska lobt Teamgeist

Tischtennis-Nationalspieler Patrick Franziska sieht im Teamgeist bei Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken-TT einen wichtigen Grund für den vorzeitigen Einzug in die Play-off-Runde. "Man sieht, dass es uns allen Spaß macht und es passt - und das sieht man an unseren Ergebnissen", sagte der WM-Dritte im Doppel nach dem entscheidenden 3:0 des Vizemeisters bei den TTF Liebherr Ochsenhausen am Dyn-Mikrofon.