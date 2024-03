Tischtennis: Düsseldorf im Champions-League-Finale

Rekordsieger Borussia Düsseldorf spielt um seinen siebten Titel in der Tischtennis-Champions-League. Angeführt von Routinier Timo Boll setzten sich die Rheinländer im Halbfinale des Final Four in Saarbrücken gegen den TTC Wiener Neustadt mit 3:1 durch. Im Endspiel an Ostermontag (14.00 Uhr/sportdeutschland.tv) geht es in einem deutschen Duell entweder gegen Gastgeber und Titelverteidiger 1. FC Saarbrücken oder den TTC Neu-Ulm.