Transfer-Coup: Fulda verpflichtet Ovtcharov

Der frühere Weltranglistenerste Dimitrij Ovtcharov wechselt für die kommende Saison in der Tischtennis-Bundesliga zum TTC Fulda-Maberzell. Das gab der hessische Klub am Dienstag bekannt. Ovtcharov war zuletzt in der Saison 2022/23 für den TTC Neu-Ulm in der Bundesliga aktiv gewesen, bestritt für den Klub jedoch lediglich zwei Einzel.