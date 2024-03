TTBL-Kontrolleur erwartet Debatte über Liga-Größe

Trotz der bevorstehenden Rückkehr der Tischtennis Bundesliga (TTBL) zur Sollstärke von zwölf Vereinen könnte die Größe des Oberhauses in Zukunft wieder auf den Prüfstand kommen. Dies stellte TTBL-Aufsichtsratsmitglied Kristijan Pejinovic, in Personalunion Präsident von Ex-Meister TTF Liebherr Ochsenhausen, in einem Interview auf der Liga-Homepage in Aussicht. Angesichts erheblich veränderter Rahmenbedingungen könne es zu einer Debatte über die angemessene Anzahl von Vereinen in der deutschen Eliteklasse kommen.