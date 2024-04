Tischtennis: CL-Sieger Franziska sieht Düsseldorfs Dominanz ungebrochen

Im Falle einer weiteren Neuauflage des Klassikers im Bundesliga-Finale (30. Juni) „würde ich uns auf keinen Fall als Favorit sehen. Es sind gegen Düsseldorf immer 50:50-Spiele“, sagte der Nationalspieler in einem Interview auf der TTBL-Homepage.

Seine Einschätzung begründete Franziska, der vor seinem Engagement an der Saar auch schon im Borussen-Trikot mehrere Titel gewonnen hatte, mit Unterschieden in den Spielsystemen der europäischen Königsklasse einerseits und der Bundesliga andererseits.

„In der TTBL wird ja mit einem Doppel im fünften Match am Ende gespielt. In der Champions League liegt unser Vorteil darin, dass fünf Einzel gespielt werden und wir mit unseren zwei stärksten Spielern in der Regel immer zwei Chancen bekommen“, sagte der Mannschafts-Olympiazweite.