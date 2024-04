Tischtennis: Bad Königshofen komplettiert Play-offs

Der TSV Bad Königshofen hat sich in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) als vierte und letzte Mannschaft für die Play-off-Halbfinals qualifiziert. Das Team um Ex-Nationalspieler Bastian Steger schaffte zum Hauptrunden-Abschluss durch ein 3:0 gegen Absteiger FSV Mainz 05 zum ersten Mal in seiner siebenjährigen Bundesliga-Geschichte den Einzug in die Meisterrunde.