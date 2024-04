Tischtennis: Saarbrücken als Hauptrundensieger im Halbfinale

Champions-League-Gewinner 1. FC Saarbrücken steht in der Tischtennis-Bundesliga vorzeitig als Sieger der Hauptrunde fest. Durch das 3:0 gegen den TTC Zugbrücke Grenzau auch ohne Nationalspieler Patrick Franziska ist der Vizemeister in den beiden letzten Begegnungen der regulären Saison nicht mehr vom zweitplatzierten Titelverteidiger Borussia Düsseldorf von der Spitze zu verdrängen.

Die Rheinländer stehen ebenfalls schon als zweiter Teilnehmer am Play-off-Halbfinale fest. Die Gegner der beiden besten Teams der Punktrunde, die in der Vorschlussrunden im Falle eines Entscheidungsspiels in der Best-of-three-Serie Heimvorteil hätten, stehen noch nicht fest.