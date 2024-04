TTBL: Ochsenhausen bekommt neues Gesicht

Die TTF Liebherr Ochsenhausen verändern ihren Kader nach einer enttäuschenden Saison grundlegend. Das gab der Tischtennis-Bundesligist am Samstag bekannt. Vier der sechs Spieler des aktuellen Aufgebots sowie Cheftrainer Yong Fu werden den Verein verlassen. Zum Viererpack gehören Can Akkuzu, der zu Saisonbeginn Rekordeuropameister Timo Boll mit 3:2 geschlagen hatte, sowie das 20 Jahre alte Toptalent Hayate Sukuki.

"Wir hatten verschiedene Gespräche und waren uns am Ende einig, dass eine Veränderung herbeigeführt werden muss", sagte Vereinspräsident Kristijan Pejinovic zur "Neuausrichtung". 2019 feierte Ochsenhausen noch die vierte Meisterschaft der Vereinsgeschichte, in dieser Saison ist maximal noch Platz sechs möglich. Das Halbfinale verpasste der Traditionsklub deutlich.

In den kommenden Tagen will Pejinovic die ersten Ergebnisse des Umbaus präsentieren. Einen neuen Cheftrainer gibt es bereits: Bogdan Pugna, zuvor tätig in der Ochsenhausener Talentförderung, wird ab dem 1. Juli die Verantwortung für die Bundesligamannschaft übernehmen.