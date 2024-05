Nach Fehlstart: Boll holt mit Düsseldorf den Ausgleich

Nach dem überraschenden Fehlstart in die Play-offs der Tischtennis-Bundesliga hat sich Titelverteidiger Borussia Düsseldorf zurückgemeldet und das schnelle Aus verhindert. Durch ein 3:0 über den TSV Bad Königshofen glich das Team um Starspieler Timo Boll in der Best-of-three-Halbfinalserie zum 1:1 aus, die Entscheidung fällt damit am Sonntag (13.00 Uhr/Dyn) beim zweiten Spiel in Düsseldorf. Am Pfingstmontag hatte der Rekordmeister überraschend beim Play-off-Neuling verloren (1:3), es war die erste Niederlage seit 2020 in der Meisterrunde.