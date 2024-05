Roßkopf würdigt Boll: "Top-Spieler, Top-Mensch"

Boll hatte am Montag angekündigt, seine internationale Karriere nach den Olympischen Spielen in Paris zu beenden, für seinen Verein will der Rekordeuropameister noch eine Saison weiterspielen. Es werde für Boll nun „eine schöne Zeit, er spielt ja noch ein Jahr weiter für Borussia Düsseldorf“, sagte Roßkopf: „Das ist eine gute Sache, aber international ist der Kalender sehr voll, und er war verletzungsanfälliger in letzter Zeit. Warum soll er sich das noch einmal antun? Er wird die Zeit jetzt genießen.“