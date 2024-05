Tischtennis: Düsseldorf mit Boll wieder im BL-Finale

Rekordmeister Borussia Düsseldorf greift erneut nach dem Titel in der Tischtennis-Bundesliga. Das Team um Altmeister Timo Boll (43) gewann das entscheidende Halbfinale gegen den TSV Bad Königshofen mit 3:0, im Endspiel am 30. Juni in Frankfurt/Main winkt die 34. Meisterschaft. Gegner ist dann entweder der 1. FC Saarbrücken oder Werder Bremen.