Playoff-Fehlstart! Böse Überraschung für Rekordchampion

Für Titelverteidiger Borussia Düsseldorf und seinen Star Timo Boll haben die Playoffs in der Tischtennis-Bundesliga mit einer bösen Überraschung begonnen. Die Rekordchampions verloren das erste Halbfinale der Best-of-three-Serie beim Playoff-Neuling TSV Bad Königshofen unerwartet 1:3.

Düsseldorf steht damit im zweiten Duell am Donnerstag (19.00 Uhr) vor heimischem Publikum unter Erfolgsdruck. Um in einem dritten Vergleich am Sonntag ihre vierte Endspielteilnahme nacheinander noch perfekt machen zu können, müssen die Rheinländer nach ihrer ersten Playoff-Niederlage seit 2020 gewinnen.