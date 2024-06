Düsseldorf um Boll zum 34. Mal deutscher Meister

Rekordchampion Borussia Düsseldorf hat sich zum 34. Mal die deutsche Tischtennis-Krone aufgesetzt. Das Team um Topstar Timo Boll gewann das Play-off-Finale der Bundesliga in Frankfurt gegen Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken mit 3:1 und sicherte sich damit zum bereits vierten Mal in Folge den Mannschaftstitel. Für Rekordgewinner Boll ist es bereits der 14. Mannschafts-Titel mit Düsseldorf.

"So macht selbst verlieren Spaß. Es war eine starke Mannschaftsleistung. Ich bin nicht so gut in mein Spiel reingekommen. Die anderen Jungs haben es super eingetütet, damit kann ich sehr gut leben", sagte Boll bei Dyn.