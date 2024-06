Sie ist die jüngste Deutsche Meisterin mit 14 Jahren!

Im Alter von 14 Jahren und 141 Tagen hat Koharu Itagaki bei den deutschen Tischtennis-Meisterschaften Geschichte geschrieben. Itagaki ist die jüngste Spielerin, die jemals einen DM-Titel holte, auch im Männerbereich waren die Sieger in allen Wettbewerben älter.

Der Teenager vom SV Schott Jena setzte sich in Erfurt am Sonntagnachmittag an der Seite von Daniel Rinderer im Mixed-Finale gegen Yuan Wan/Cedric Meissner, Titelgewinner von 2022 und 2023, mit 3:1 durch.