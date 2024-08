Tischtennis: CL-Final-Four zwei weitere Jahre in Saarbrücken

SID 27.08.2024 • 11:31 Uhr Das Final Four der Tischtennis-Champions-League wird auch in den kommenden zwei Jahren an bekanntem Ort ausgetragen.

Das Final Four der Tischtennis-Champions-League wird auch in den kommenden zwei Jahren in Saarbrücken ausgetragen. Das teilte die Europäische Tischtennisvereinigung (ETTU) am Dienstag mit. Die Veranstaltung war bereits in diesem Jahr vor rund 4500 Zuschauern in der Saarlandhalle über die Bühne gegangen.

"Wir sind total begeistert, dass das Final-Four-Event wieder in Saarbrücken ausgetragen wird. Trotz der kurzen Vorbereitungszeit war das Event 2024 ein voller Erfolg – jetzt sind wir uns sicher, dass wir noch besser vorbereitet sind und das Final Four zu einem der wichtigsten Tischtennis-Wochenenden des Jahres machen können", sagte ETTU-Präsident Pedro Moura. Das Turnier 2025 findet am 31. Mai und 1. Juni statt.