Weltrangliste: Kaufmann in den Top 100 - Boll fehlt

Die deutsche Tischtennis-Meisterin Annett Kaufmann (18) ist nach den Olympischen Spielen in die Top 100 der Weltrangliste vorgedrungen. Kaufmann (Kolbermoor), die in Paris mit einer bemerkenswerten 5:1-Bilanz im Team für Furore gesorgt hatte, verbesserte sich um eine Position auf Platz 99. Beste Deutsche im Ranking ist weiter Nina Mittelham (Berlin/Nr. 17), die bei den Sommerspielen in der zweiten Runde mit Rückenproblemen ausgeschieden war und danach im Teamwettbewerb fehlte.