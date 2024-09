Bolls Liebe für Teamerfolge: "Sonst springt nur der Hund hoch"

Das deutsche Tischtennis-Idol Timo Boll wird nach seinem bevorstehenden Laufbahnende trotz großer Einzelerfolge besonders die emotionalen Momente bei Mannschaftstiteln vermissen. „Bei Einzelsiegen ist man alleine in der Box, und wenn man nach Hause kommt, springt höchstens der Hund an einem hoch und die Frau schimpft, warum man so lange weg war. Bei Titeln mit der Mannschaft bildet sich sofort eine Traube, und dann wird gefeiert“, sagte Boll auf der Jubiläumsgala seines Klubs Borussia Düsseldorf am Samstagabend augenzwinkernd.