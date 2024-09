Roßkopf: Medaillen ohne Boll "nicht mehr selbstverständlich"

Roßkopfs Spieler hatten zuletzt in Paris bei Bolls letztem Turnier zum ersten Mal seit 2008 eine Olympia-Medaille verpasst. Zuvor war die Auswahl des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) schon 2023 nach jahrelanger Dominanz als Europameister entthront und zu Jahresbeginn bei der WM in Südkorea erstmals nach acht Jahren wieder leer ausgegangen.

Zurück in die Zukunft will der Ex-Europameister nach "vielen Freiheiten in den letzten Jahren" durch verstärktes Training. Trotz des prallen Wettkampfkalenders "müssen wir die Zügel anziehen. Die Spieler sind viel unterwegs, in der Zeit, wenn sie da sind, werden wir mehr machen müssen, das müssen die Spieler abkönnen."