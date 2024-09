Tischtennis: Qiu in Macao erst von U19-Weltmeister gestoppt

Europameister Dang Qiu rückt wieder unmittelbar an die Top Ten der Weltrangliste heran.

Die Siegesserie von Tischtennis -Europameister Dang Qiu (Düsseldorf) beim hochkarätigen WTT-Champions-Turnier in Macau ist erst im Endspiel gerissen. Der erste Europäer in einem Finale der Champions-Kategorie musste sich im Kampf um die 35.000 Dollar Siegprämie lediglich Chinas U19-Weltmeister Lin Shidong jedoch deutlich mit 0:4 (5:11, 6:11, 8:11, 8:11) geschlagen geben.

Vor der Niederlage gegen den Erstrunden-Bezwinger des deutschen Meisters Benedikt Duda (Bergneustadt) hatte Qiu beachtliche Erfolge gegen den ehemaligen WM-Zweiten Mattias Falck (Schweden), den chinesischen Weltranglistenvierten Liang Jingkun und den taiwanischen Mannschafts-WM-Dritten Kao Cheng-Jul verbucht. Durch seinen Einzug ins Macao-Finale rückt Qiu nach seinem ersten Turnier nach Olympia in Paris in der kommenden Weltrangliste wieder unmittelbar an die Top Ten heran.