Franziska hadert mit Saarbrücker Saisonstart

Tischtennis-Nationalspieler Patrick Franziska hadert mit dem Saison-Fehlstart seines Klubs 1. FC Saarbrücken. "Uns ist natürlich bewusst, dass es für uns so nicht reicht, wie es ist. Wir müssen schon zusehen, dass wir schleunigst wieder in die Erfolgsspur kommen", sagte der Weltranglistenelfte, der mit dem Champions-League-Gewinner als Tabellenachter nach fünf Spielen nur zwei Siege aufweist, im Interview auf der Homepage der Bundesliga TTBL.

Für die Saarländer könnte selbst die Play-off-Teilnahme in Gefahr geraten. Das weiß auch Patrick Franziska, der jüngst bei der EM in Linz gemeinsam mit Jungstar Annett Kaufmann Bronze im Mixed gewonnen hatte. Im Einzel war er im Viertelfinale an seinem Nationalmannschaftskollegen Dimitrij Ovtcharov gescheitert.