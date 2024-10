"Gute EM ohne Krönung": DTTB trotz fehlendem Titel zufrieden

Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) hat trotz der ausgebliebenen Goldmedaille bei der EM in Linz ein positives Fazit gezogen. „Es tut natürlich schon ein bisschen weh, dass wir am Ende unseren Titel im Einzel nicht verteidigen konnten“, sagte Sportdirektor Richard Prause, ergänzte aber: „Wir haben vier Medaillen gewonnen, es war unter dem Strich eine gute Europameisterschaft - ohne die Krönung mit einem Titel.“

"Für Benne ist es natürlich bitter, im Finale ein so klares Ergebnis zu kassieren. Aber er hat echt ein Riesenturnier gespielt", schwärmte Männer-Bundestrainer Jörg Roßkopf und sprach insgesamt von einer "guten Meisterschaft" für seine Schützlinge: "Am Ende geht man natürlich rein, um auch zu gewinnen. Aber man sieht einfach, dass Schweden, Frankreich und Deutschland stark sind. So geht es, glaube ich, die nächsten Jahre in Europa weiter."