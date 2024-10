Kaufmann scheitert klar im Einzel - Bertelsmeier überrascht

Annett Kaufmann hat bei der Tischtennis-EM in Linz eine Überraschung verpasst und ist in der zweiten Runde des Einzelwettbewerbs ausgeschieden. Die 18-Jährige verlor gegen die favorisierte Rumänin Bernadette Szocs 0:4 (8:11, 2:11, 2:11, 9:11) und musste dabei Lehrgeld zahlen.

18-Jähriger Bertelsmeier überrascht

Für die größte Überraschung aus deutscher Sicht sorgte am Freitag ein weiterer Teenager: Andre Bertelsmeier, wie Kaufmann erst 18 Jahre alt, schlug in der Runde der letzten 32 den früheren EM-Finalisten Ovidiu Ionescu aus Rumänien 4:2 und zog damit ins Achtelfinale ein. Dort wartet am Samstag mit dem französischen Olympiadritten Felix Lebrun eine der schwerstmöglichen Aufgaben. "Ich bin überglücklich, ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme", sagte der Zweitligaspieler des 1. FC Köln.